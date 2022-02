Ucraina: Segretario Beccari "La Repubblica auspica con fermezza il ritiro delle forze militari tutt’ora dispiegate"

Ucraina: Segretario Beccari "La Repubblica auspica con fermezza il ritiro delle forze militari tutt’ora dispiegate".

"La Repubblica di San Marino non accetta e non accetterà mai il ricorso alle armi per dirimere controversie che devono trovare il logico approdo nel diritto internazionale, nei principi della Carta delle Nazioni Unite e nel ricorso alla mediazione politica e agli strumenti pacifici", ferma condanna del governo sammarinese all'invasione russa in Ucraina. "Le istituzioni e il Governo sammarinesi sono profondamente scossi in queste ore, avendo confidato ed essendosi attivamente impegnati anche in ambito multilaterale per la risoluzione politica dell’annosa controversia; sono vicini ai partner europei per le inaccettabili violazioni di diritti fondamentali nel territorio ucraino ed anche per le pesanti ripercussioni in tutta Europa.



“Dall’alto di questa Terra di pace e di libertà – prosegue il Segretario di Stato – la Repubblica auspica con fermezza il ritiro delle forze militari tutt’ora dispiegate e la loro rapida sostituzione con lo stato di diritto". ” San Marino si allinea altresì alle più recenti dichiarazioni del Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, che richiama al senso di umanità che in queste ore deve prevalere.

