Ucraina, si dimette il consigliere Yermak: inchiesta su un presunto scandalo da 100 milioni.

Il consigliere presidenziale ucraino Andriy Yermak, stretto alleato di Volodymyr Zelensky, si è dimesso dopo la perquisizione del suo appartamento nell’ambito dell’inchiesta sul presunto scandalo di corruzione legato al settore dell’energia nucleare, per un valore stimato di 100 milioni di euro.

Lo riportano diversi media di Kiev. Zelensky ha elogiato pubblicamente Yermak — considerato il suo braccio destro — ma ha precisato che “non ci deve essere alcuna distrazione rispetto alla difesa dell’Ucraina”. Secondo indiscrezioni citate da Axios, Yermak sarebbe dovuto partire oggi per gli Stati Uniti, a Miami, per colloqui con la squadra del presidente Donald Trump sul piano di pace. L’agenda prevedeva un incontro con Jared Kushner e con l’inviato speciale Steve Witkoff. L’obiettivo sarebbe stato quello di “finalizzare l’intesa tra Stati Uniti e Ucraina” prima che Witkoff e Kushner si recassero a Mosca per un faccia a faccia con Vladimir Putin. Le perquisizioni di ieri hanno riguardato sia l’ufficio del consigliere sia la sua abitazione, nell’ambito dell’indagine più ampia sulle presunte tangenti legate all’energia nucleare e riconducibili, secondo gli investigatori, a un collaboratore del presidente fuggito dal Paese. “Gli inquirenti non hanno trovato alcun ostacolo”, ha detto Yermak. “Hanno avuto pieno accesso all’appartamento. Da parte mia c’è la massima collaborazione”.

