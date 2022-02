Ucraina: sindacati e associazioni in marcia per la pace, sabato un ponte tra San Marino e Italia Andrea Turazzi, propone un momento di preghiera in ogni famiglia

Ucraina: sindacati e associazioni in marcia per la pace, sabato un ponte tra San Marino e Italia.

A poche ore dall'invasione Ucraina, la Centrale sindacale unitaria invita le forze politiche, le associazioni, a partecipare alla marcia per la pace, per fermare il conflitto. Si svolgerà sabato 26 febbraio, con ritrovo alle ore 16.00 a San Marino Città presso il bar Carlo (Parcheggio n. 2), e alle 16.15 partenza del corteo per le vie del centro storico fino a Piazza della Libertà.

"Una manifestazione in difesa della pace, per chiedere la cessazione delle ostilità tra la Russia e l'Ucraina, e per impedire una ulteriore escalation del conflitto" - scrive la Csu, che chiede al Governo e ai canali diplomatici della Repubblica di attivarsi presso le sedi internazionali per fermare la guerra, ridurre la tensione e promuovere un accordo politico tra tutte le parti. "Vogliamo lasciare a voi giovani un futuro senza conflitti; pertanto vi invitiamo calorosamente a partecipare", l'appello dei sindacati.

La CGIL e il Comitato provinciale ANPI di Rimini, insieme alle associazioni del circondario, chiedono uno stop immediato delle ostilità e invitano a partecipare al Presidio per la Pace che si terrà Sabato 26 febbraio 2022 a Rimini presso l’Arco d’Augusto, a partire dalle 10.30.

Il Vescovo di San Marino Montefeltro, Andrea Turazzi, propone un momento di preghiera in ogni famiglia, sottolineato con una luce che si accende su ogni davanzale. Dall'episcopio celebra la S. Messa per la pace alle ore 19 in diretta sul canale YouTube della Diocesi. Da Mons. Turazzi anche l'incoraggiamento a iniziative di digiuno e di preghiera in tutte le comunità.





