Ucraina: Stati Uniti contrari presenza della Russia al G20

La situazione nell'acciaieria assediata di Azovstal a Mariupol è "più di una catastrofe umanitaria". Lo ha detto alla Cnn un comandante ucraino dallo stabilimento assediato. Sarebbero ancora centinaia le persone intrappolate tra cui 60 giovani e un bambino di 4 mesi. Oltre 600 i feriti nell'ospedale da campo all'interno della struttura: “Prima dell'ultimo bombardamento russo – spiega il sindaco di Mariupol - il numero di colpiti era di 170, ora sono triplicati".

La Russia si sta preparando per il G20 in Indonesia ma è prematuro dire se ci sarà lo spazio per un incontro a due tra Putin e il presidente ucraino Zelensky. Per gli Stati Uniti, Mosca non dovrebbe essere invitata al summit: “Putin ha isolato la Russia – dice il portavoce del Pentagono John Kirby - deve quindi pagare per le conseguenze di quello che ha fatto e sta facendo".

Dopo l'ok dal senato, anche la Camera degli Stati Uniti ha intanto approvato una misura che consentirà a Biden di usare una legge della Seconda Guerra Mondiale per fornire più rapidamente armi all'Ucraina. 33 i miliardi destinati a Kiev di cui più di 20 potranno andare alla difesa, 8 per il sostegno economico e 3 per aiuti umanitari.

"L'approvazione da parte del Congresso americano di una proposta di legge che permette di usare asset della Russia per aiutare l'Ucraina è una decisione rabbiosa – afferma il portavoce del Cremlino Peskov – che crea un pericoloso precedente di espropriazione della proprietà privata".