Ucraina: una marcia per la pace, l'invito della Csu per sabato prossimo

A poche ore dall'invasione Ucraina, la Centrale sindacale unitaria invita le forze politiche, le associazioni, a partecipare alla marcia per la pace, per fermare il conflitto. Si svolgerà sabato 26 febbraio, con ritrovo alle ore 16.00 a San Marino Città presso il bar Carlo (Parcheggio n. 2), e alle 16.15 partenza del corteo per le vie del centro storico fino a Piazza della Libertà.

"Una manifestazione in difesa della pace, per chiedere la cessazione delle ostilità tra la Russia e l'Ucraina, e per impedire una ulteriore escalation del conflitto" - scrive la Csu, che chiede al Governo e ai canali diplomatici della Repubblica di attivarsi presso le sedi internazionali per fermare la guerra, ridurre la tensione e promuovere un accordo politico tra tutte le parti. "Vogliamo lasciare a voi giovani un futuro senza conflitti; pertanto vi invitiamo calorosamente a partecipare", l'appello dei sindacati.