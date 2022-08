ESTERI Ucraina: Vertice Zelensky – Guterres – Erdogan a Leopoli La Cina intanto invia truppe per esercitazioni congiunte in Russia

È la via del dialogo quella che si vuole portare avanti a Leopoli con il trilaterale, in programma oggi, tra il Segretario generale delle nazioni unite Antonio Guterres, il presidente ucraino Zelensky e il leader turco Erdogan. Tanti i punti da affrontare sulla guerra tra cui il dossier grano.

La Cina intanto annuncia l'invio di truppe in Russia per esercitazioni congiunte. Nessun legame – afferma Pechino - con l'attuale situazione internazionale e regionale ma le tensioni, anche sul fronte Taiwan, continuano ad aumentare. La Cina infatti si oppone con forza ai colloqui commerciali tra Stati Uniti e Taipei per un'iniziativa commerciale bilaterale assicurando che adotterà "tutte le misure necessarie per salvaguardare con decisione sovranità, sicurezza e interessi di sviluppo".

Il presidente cinese Xi Jinping ringrazia Putin dopo le parole di sostegno a seguito della vicenda Nancy Pelosi: “La visita della speaker della camera – ha affermato il leader di Mosca – getta ulteriore benzina sul fuoco”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: