UCS: gas ed elettricità rischiano di diventare insostenibili per i consumatori.

Gas ed energia elettrica rischiano di diventare un costo insostenibile per i consumatori. A dirlo è l'Unione Consumatori Sammarinesi che chiede quanto prima un intervento di AASS e Governo per trovare un modo di calmierare i rincari. “Come UCS – aggiunge la presidente Francesca Busignani – ci domandiamo perché, a seguito dei rincari già posti in essere da AASS da gennaio 2022 e a fronte di un accordo per l’acquisto del gas a prezzo quasi bloccato per sei anni, fatto a febbraio 2022, l’Azienda tramite delibera del CDA abbia autorizzato altri rincari”.

Evidenziato poi come ancora le bollette cartacee siano di difficile comprensione e che le more d’interesse su chi per motivi oggettivi è costretto a rateizzare i pagamenti, nonostante innumerevoli richieste, sono ancora presenti. “Su questi temi – conclude Francesca Busignani – abbiamo chiesto un urgente incontro al Congresso di Stato”.

