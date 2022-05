UCS, multe dall'Italia "Risolvere il problema delle notifiche"

Ondata di multe per posta ordinaria notificate dall'Italia. L'Unione consumatori sammarinesi continua il confronto con la Segreteria agli Esteri ed ha inviato una ulteriore lettera per avere aggiornamenti sulle normative. Era stato istituito un tavolo tecnico tra Segreteria e Ministero italiano che ha subito rallentamenti dovuti alla pandemia. La prima procedura possibile è quella di ricorrere al giudice di pace o al prefetto, qualora la multa non sia stata pagata e comunque entro 30 giorni dalla data di contestazione della multa (o dalla notifica).

L'associazione dei consumatori suggerisce di inserire nel ricorso la formula che citi “l'accordo del 31 marzo 1939, in particolare gli articoli 28, 36, 37”. Si fa riferimento alla Convenzione italo-sammarinese di amicizia e buon vicinato” che prevede che la notifica a San Marino venga fatta dall'omologo sammarinese. Se ciò non avviene c'è un difetto di notifica per cui le sanzioni elevate in Italia a sammarinesi e non notificate dalle autorità bilaterali competenti “risultano in violazione dell'accordo anche se trasmesse “attraverso il servizio di posta ordinaria, sebbene raccomandate, o tramite agenzie di recupero crediti”. Si tratta di multe comunque maggiorate e non è garantito l'esito positivo del ricorso.

Nel video l'intervista a Francesca Busignani, presidente UCS.