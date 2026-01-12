VATICANO Udienza con Papa Leone, Beccari: "Grande attenzione ai giovani" Il Segretario di Stato agli Esteri era presente insieme al Segretario alle Finanze Gatti, all'Ambasciatrice Albertini e al presidente di San Marino Rtv Valentini

Questa mattina Papa Leone XIV ha ricevuto in Udienza, nel Palazzo Apostolico Vaticano, i Capitani Reggenti di San Marino, Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, i quali hanno poi incontrato il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità, accompagnato da monsignor Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali. Evidenziate le eccellenti relazioni bilaterali esistenti, nonché il contributo della Chiesa nella società sammarinese. Ci si è soffermati anche sulle crisi internazionali in corso, con particolare riferimento al conflitto in Ucraina, sulla collaborazione nell’ambito della diplomazia multilaterale, sull’importanza del dialogo interreligioso nella promozione della pace. Presenti all'incontro i Segretari di Stato agli Esteri e alle Finanze, Luca Beccari e Marco Gatti, l’Ambasciatrice di San Marino presso la Santa Sede, Maria Alessandra Albertini, e il presidente della San Marino Rtv Pasquale Valentini. Dopo l’udienza, la delegazione sammarinese ha compiuto anche una visita all’interno dei Musei Vaticani. Si tratta della prima vera udienza privata che Papa Prevost ha concesso ai Capitani Reggenti nel corso del suo pontificato.

Nel video l'intervista a Luca Beccari, Segretario di Stato agli Affari Esteri





