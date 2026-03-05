Udienza dei Capitani Reggenti con gli organizzatori. In luce Simona Ventura

Un grande show televisivo, un evento sempre più internazionale, un'occasione di visibilità unica. E' la settimana del San Marino Song Contest 2026. Per gli organizzatori l'onore di essere ricevuti dai Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli.

RTV, RAI, Media Evolution e Segreteria di Stato per il Turismo, uniti dalla musica per uno spettacolo che torna a catturare lo sguardo dell'Europa eurovisiva. Occhi puntati, dunque, sulla finale di venerdì 6 marzo per scoprire chi parteciperà per San Marino all'Eurovision Song Contest di Vienna. La squadra vanta anche quest'anno la direzione artistica di Massimo Bonelli; e il valore aggiunto, Simona Ventura, direttrice creativa e conduttrice della finale, affiancata da Maddalena Corvaglia e Marco Carrara, già alla guida delle due semifinali. “E' iniziata una corsa che ci porterà lontano. - dice - San Marino Song Contest ha un grande potenziale, questo potenziale è avere un posto nell'Eurovision, che ormai è l'evento musicale più importante al mondo. E quest'anno, insieme a Massimo Bonelli, che è direttore artistico, e insieme a San Marino RTV, che sta mettendo tutte le sue energie, secondo me faremo una cosa molto bella, molto divertente".

“Appassionare, intrattenere e divertire: faremo fare una bella figura al Paese” - assicura il Segretario Federico Pedini Amati - un lavoro così grande, se non si fa squadra, non riuscirebbe assolutamente. Io sono contento perché, in qualche modo, l'idea è partita da noi, dall'interno di San Marino. Poi è arrivato Roberto Sergio e siamo riusciti davvero con questo manager incredibile, che non è solo un direttore di RTV, un direttore della Rai, ma è una persona che ha creduto dal primo momento anche al San Marino Song Contest". "Nel periodo in cui troppe guerre insistono nel mondo, - sottolinea Pedini Amati - noi vogliamo portare un messaggio di pace e un po' più leggero. A San Marino si sono recati 600 cantanti che, da diverse nazioni e tutti insieme, abbiamo visto che si può andare d'accordo, poi, come sempre, vinca il migliore. Però l'intento primario era quello lì, far conoscere San Marino nel mondo, ma farlo in una accezione positiva attraverso la musica con qualsiasi nazione. Ci siamo riusciti, ma vogliamo ancora di più crescere nei prossimi anni".

“L'emblematica conferma della proficua e salda collaborazione tra RTV e RAI – osserva la Reggenza, esprimendo un sincero encomio a Pedini Amati, al DG Sergio e a tutta l'emittente. “Attraverso grandi eventi dal respiro globale e innovativo, - evidenziano i Capi di Stato - il Paese vuole raccontare il futuro, nonché emozionare il grande pubblico”. Sul finale consegnato in dono alla Reggenza l'annullo postale dedicato da Poste al San Marino Song Contest.