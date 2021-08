UDS all'attacco sui patrocini all'evento “La Vita... una Festa” , il Comitato “Uno di Noi: ”Non era un dibattito"

L'Unione Donne Sammarinese affida ad una nota stampa l'indignazione per i 7 patrocini di altrettante Segreterie di Stato all'evento “La Vita... una Festa”, che c'è stato sabato sera al Campo Bruno Reffi. “Qualche settimana fa - scrivono- la delibera per finanziare l'evento è stata respinta dai Segretari di Rete in Congresso e speravamo fosse finita lì”. UDS scrive che farà luce su eventuali finanziamenti delle singole Segreterie e richiama al senso delle Istituzioni, che a differenza di partiti movimenti ed organizzazioni civili, dovrebbero rappresentare tutti i cittadini. Ribadendo l'inopportunità di patrocinare un evento nel bel mezzo del dibattito sull'IVG e con la data del referendum ormai decretata. Ed al Comitato Contrario chiede di giocare ad “armi pari”, senza chiedere sostegni da parte di politici conservatori che usano la propria posizione istituzionale per influenzare il dibattito su un tema oggetto di referendum popolare.









“Non era un dibattito ma era una festa”. Cosi il comitato Uno di Noi che rivendica il diritto di festeggiare la vita e di proporre alla cittadinanza storie di fatica quotidiana legate alla maternità, alla malattia ed alla disabilità. “Durante la serata non ci sono state indicazioni di voto ma sono stati distribuiti opuscoli informativi sull'aborto, che è un argomento libero come è stato ben dimostrato nel dibattito del 28 luglio promosso dal PSD”, concludono. La campagna referendaria inizierà il 10 settembre ma i toni del confronto sono già molto accesi.