UDS: da gennaio un corso di educazione finanziaria per le donne

La consapevolezza economica come elemento chiave per costruire libertà ed indipendenza. Da gennaio al via un corso di educazione finanziaria dedicato alle donne a cura di UDS con il patrocinio della Commissione per le pari opportunità di San Marino. E' stato presentato a ridosso della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre e fa parte delle tante iniziative in calendario. Il corso è promosso in collaborazione con Banca Centrale di San Marino che svolgerà un ruolo determinante e dal gruppo L.E.I. dell'Università, realtà che condividono l'impegno nel supportare la crescita personale e professionale delle donne.

"Le statistiche e gli studi ci dicono che all'interno della violenza di genere spesso e volentieri c'è anche la violenza economica. Anzi, proprio quando ci si trova in situazioni di fragilità, di difficoltà e di sofferenza, se non si ha autonomia economica non si può ricostruirsi un percorso. Chiaro, ci sono le istituzioni che aiutano, ci sono i sostegni ma è necessaria anche questo tipo di formazione" spiega Valentina Rossi, presidente UDS.

Il percorso formativo si inserisce in un’ottica di prevenzione della violenza e di promozione dell’autonomia e dell’autodeterminazione, valorizzando la consapevolezza economica come elemento chiave per costruire libertà e indipendenza.



"Si potrà partecipare anche facendo delle domande in forma anonima. Useremo delle app in modo che chi verrà e non si sente di esporsi direttamente potrà tranquillamente con un QR code o con un'app fare le domande ai relatori e alle relatrici e avere risposte in maniera assolutamente tutelata - continua Rossi-. Il nostro impegno è anche fare una diretta online perché pensiamo per esempio alle donne magari che sono separate con bambini a carico che fanno fatica a uscire la sera che hanno più difficoltà, potranno partecipare anche da remoto e poi rimarrà la registrazione". Nel video l'intervista a Valentina Rossi, presidente UDS.







