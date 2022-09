UDS: dopo legge IVG, battaglia contro violenza di genere

Unione Donne Sammarinesi, dopo la soddisfazione per la legge sull'aborto che l'ha vista in prima linea fin dal referendum, indirizza il suo impegno sul tema della violenza di genere. San Marino ha firmato la Convenzione di Istanbul ma - sottolinea il Direttivo - c'è ancora molto da fare. Cita il monitoraggio del Consiglio d’Europa, dato che proprio dal rapporto del GREVIO emergono criticità da affrontare in tempi brevi. Ad esempio c'è la necessità - rimarca UDS - di un piano d’azione nazionale e di una legislazione che riconosca tutte le forme di violenza codificate dalla Convenzione. Preoccupa inoltre la durata delle indagini su episodi di violenza sulle donne, con UDS che invoca misure che evitino ritardi con conseguente prescrizione di numerosi casi.