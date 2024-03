UDS e SUMS femminile insieme per l'incontro "Il contributo delle donne" Evento dell'8 marzo nella Sala Montelupo di Domagnano

Unione Donne Sammarinesi e Società Femminile di Mutuo Soccorso insieme per discutere sul contributo delle donne nei processi decisionali pubblici e politici.

Nel 2024 le donne, in media, rivestono solo il 29,5% delle posizioni nei parlamenti europei, mentre in ambito privato, pur rappresentando circa il 60% dei nuovi laureati nell’UE, sono sottorappresentate nei processi decisionali in ambito economico, in particolare ai massimi livelli. Si è parlato di questo ieri nell'evento "Il contributo delle donne", organizzato dall' Unione Donne Sammarinesi e Società Femminile di Mutuo Soccorso.

Una riflessione che ha portato, al pubblico, la testimonianza della chirurga Consuelo Riccio sulle difficoltà professionali in un comparto medico prettamente maschile. Valentina Rossi, presidente UDS, è intervenuta invece sulla partecipazione attiva delle donne in politica. Sono passati 50 anni dalle prime 4 donne elette a Palazzo Pubblico come consigliere. La ricercatrice storica ha evidenziato come a San Marino sia difficile reperire dati, per esempio, su quante donne fossero candidate e quante poi elette.

Nel video l'intervista a Valentina Rossi, presidente UDS.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: