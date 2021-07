UDS insieme ai gruppi 'pro-choice' di Gibilterra e Malta

Unione Donne Sammarinesi incontra online i rappresentanti dei gruppi 'pro-choice' di Gibilterra e Malta, Piccoli Stati che, insieme ad Andorra, vedono nelle proprie legislazioni l'interruzione volontaria di gravidanza illegale. UDS ricorda anche la particolare situazione di Gibilterra, che proprio la scorsa settimana ha visto la vittoria del SI al referendum sulla legalizzazione dell'aborto. Un incontro di condivisione di opinioni, battaglie e successi - dice UDS - e che ha visto porre le basi per la creazione di un gruppo di lavoro continuativo che si chiamerà “Small States for Choice”, (Piccoli Stati per la libertà di scelta”).