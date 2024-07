UDS: interrotta la progressione degli ultimi anni nella rappresentanza femminile a Palazzo

Sentiamo Valentina Rossi

“Speravamo anche in questa tornata elettorale – afferma Valentina Rossi - in un aumento della presenza femminile sia innanzitutto come consigliere, e poi – di conseguenza - anche nell'Esecutivo”. Rammarico, tra le fila di UDS, per ciò che poteva essere e non è stato. Sia in Aula che nella nuova pattuglia governativa; dove la rappresentanza di genere continua ad essere ridotta al lumicino, con una sola donna fra i titolari delle 10 Segreterie di Stato. Più in generale – analizzando l'intera composizione parlamentare – si registra una situazione di stasi.

“Non c'è – sottolinea Valentina Rossi - quella crescita che si era vista negli ultimi anni”, a partire dal 2012. “In questo caso ci siamo arrestati”. Importanti – nell'ottica dell'Unione Donne Sammarinesi - i numeri; altrettanto i contenuti: le prospettive, all'alba della nuova Legislatura, sul tema delle pari opportunità. Riguardo al quale si chiede in sostanza un cambio di paradigma.

Nel servizio l'intervista a Valentina Rossi - UDS