UDS su "La vita... Una festa": i patrocini della vergogna.

L'Unione donne Sammarinese affida ad una nota stampa l'indignazione per i 7 patrocini di altrettante Segreterie di Stato all'evento “la Vita...una Festa”. “Qualche settimana fa- scrivono- la delibera per finanziare l'evento è stata respinta dai Segretari di Rete in Congresso e speravamo fosse finita lì”. UDS farà luce su eventuali finanziamenti delle singole Segreterie e richiama al senso delle Istituzioni, che a differenza di partiti movimenti ed organizzazioni civili, dovrebbero rappresentare tutti i cittadini. Ribadendo l'inopportunità di patrocinare un evento nel bel mezzo del dibattito sull'IVG e con la data del referendum ormai decretata.

