Uds sulla sentenza Simoncini: "Ora si attende il Sindacato della Reggenza".

Unione Donne Sammarinesi interviene sulla condanna definitiva dell’ex Capitano Reggente Giacomo Simoncini per atti indecenti verso una dipendente della Segreteria Istituzionale. Sentenza d'appello - precisa Uds - che ha affermato come il fatto "abbia compromesso l’immagine dello Stato, non tanto e non solo dal punto di vista mediatico”.

Ora si attende il Sindacato della Reggenza (promosso ormai tre anni fa dalla stessa Uds): "Dev'essere rispettata la parte lesa, - sottolinea l'Unione Donne - evitando la vittimizzazione secondaria; basta minimizzare i fatti! Occorre favorire finalmente una crescita, oltre che legislativa soprattutto culturale, a tutela delle vittime di violenza di genere. Il nostro impegno non è accanimento contro la persona - conclude Uds - ma il bisogno di creare nel Paese consapevolezza su quali siano i limiti del rispetto reciproco, e che certi fatti non accadano più".

