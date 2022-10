Uds: una marcia per la libertà delle donne iraniane

Una marcia per i diritti quella organizzata da Unione Donne Sammarinesi che invitano tutti il 4 novembre alle 17 in Piazza Sant' Agata. "Marcia per la Libertà delle Donne iraniane" l'hanno chiamata, per appoggiare e le proteste che, in Iran, crescono di giorno in giorno, dopo la morte della 22enne Mahsa Amini. 'Dopo quanto accaduto, scrivono, la rabbia della gente verso il regime è aumentata. Da 43 anni le richieste della popolazione sono state ignorate e adesso in varie città donne e giovani protestano contro le autorità che sparano tutta la notte. Centinaia di persone sono state uccise. È in corso una rivoluzione'.

Il corteo si snoderà per le vie del centro per raggiungere Piazza della Libertà. Una iniziativa che ha raccolto il sostegno di politica, mondo economico e sociale sammarinesi.