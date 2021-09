UDS: "Vittoria dedicata a Fausta Morganti". Il Vescovo Turazzi: "Offrire vero aiuto a tutela della vita"

L'Unione Donne Sammarinesi in una nota ringrazia ogni elettore ed elettrice, i sostenitori del SI e la stampa locale, italiana e internazionale che hanno dato risalto al referendum sull'interruzione volontaria di gravidanza. "A grandissima maggioranza - dichiara - i sammarinesi hanno respinto falsità, fanatismi e linguaggio d’odio" . UDS ricorda che da tempo il Consiglio Europeo raccomandava a San Marino di modificare la sua legislazione in tema di IVG, di spostare l’attenzione sulle misure per prevenire le gravidanze indesiderate e sul sostegno alla genitorialità anziché porre limiti alla libertà di scelta delle donne. L'auspicio è che la politica possa fare una legge, "anche più moderna della 194 italiana", che renda l’IVG legale, sicura e accessibile. "Un pensiero particolarmente sentito - scrivono - va a Fausta Morganti, alla quale dedichiamo questa vittoria referendaria, per averci sempre incoraggiato e sostenuto fino alla sua scomparsa, il giorno prima del deposito del quesito".









Anche il Vescovo della Diocesi di San Marino-Montefeltro Andrea Turazzi commenta il risultato, ringraziando coloro che si sono impegnati nella campagna per il no, "sia chi l’ha fatto per un profondo senso religioso della vita, sia chi l’ha fatto alla luce della ragione". "Per gli uni e per gli altri - scrive - resta inaccettabile che vi siano mani che sopprimono un germoglio già pieno di vita nel grembo". Monsignor Turazzi si domanda "a quanto saranno serviti dibattiti, confronti, riflessioni se solo una percentuale minima di Sammarinesi si è espressa col voto". Il Vescovo auspica l'offerta "di un quadro legislativo di vero aiuto alla donna, di tutela della vita e di accoglienza dell’obiezione di coscienza".