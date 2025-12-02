ANUSCA Ufficiali di Stato Civile: a San Marino la delegazione EVS, "focus su future collaborazioni" A margine del 44° Convegno Nazionale dell'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe, l'incontro con il Segretario Andrea Belluzzi e la Dirigente Marialaura Marinozzi

Ufficiali di Stato Civile: a San Marino la delegazione EVS, "focus su future collaborazioni".

A San Marino, una delegazione dell'Associazione Europea degli Ufficiali di Stato Civile, ospite del 44° Convegno Nazionale dell'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe. La delegazione è composta da: Simon Rijsdijk Presidente, Steve Haylen Vice-Presidente e Gerhard Bangert Segretario Generale.

Prima la visita nella sede dei Servizi Demografici, di Stato Civile ed Elettorali sammarinesi, insieme alla Dirigente Marialaura Marinozzi; poi l'incontro con il Segretario di Stato agli Interni Andrea Belluzzi. La Delegazione EVS, accompagnata da Franco Stacul, membro ANUSCA, ha avuto modo di approfondire la storia della Repubblica, di dialogare sulle funzioni istituzionali e di gettare le basi per possibili collaborazioni future.

Stacul, a nome del Presidente ANUSCA Calvigioni, ha omaggiato il Segretario Belluzzi del volume "1980-2020 40 anni guardando sempre avanti" - storia dell' Associazione Anusca.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: