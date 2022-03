Ufologia, la proposta: “Simposio UFO di San Marino sotto egida ONU”

La proposta è già stata avanzata al Governo sammarinese e mira a fare di San Marino punto di riferimento per l'ufologia mondiale. Già terra votata allo studio e al dibattito in materia, da trent'anni il Titano ospita il Simposio Mondiale sugli UFO in concorso con il Centro Ufologico Nazionale. L'organizzazione è del patron Roberto Pinotti, giornalista aerospaziale, da poco anche Presidente dell'ICER, Coalizione Internazionale per la Ricerca Extraterrestre, organismo composto da 30 Paesi per divulgare il tema nelle sedi istituzionali in tutto il mondo.

Proprio da qui “Progetto Titano”: già chiesto al Governo, si diceva, di attivare la propria delegazione alle Nazioni Unite per fare del Simposio sammarinese un evento annuale sotto l'egida dell'ONU, per informare tutti i Paesi membri sullo stato dell'arte dell'ufologia. Da Pinotti, in evidenza anche le possibili ricadute virtuose per il territorio, sul fronte turistico, culturale, scientifico. Durante la serata, non è mancata la proiezione di immagini sorprendenti, in testa, il recentissimo avvistamento ufologico avvenuto proprio a San Marino lo scorso 10 febbraio – è il primo di rilievo ad oggi - comparato da riprese del tutto analoghe di una apparizione avvenuta a Sebastopoli, in Crimea, nel 1994.