Ultima Congregazione, Card. Da Silva: "Non c'è ancora una rosa di nomi"

“Non c'è ancora una rosa di nomi"”, così il Cardinal Da Silva, Arcivescovo di Dili, all'ingresso dell'ultima congregazione prima del Conclave. Più silenti del solito i cardinali, alcuni scortati per evitare i cronisti, in diversi scelgono di entrare da Porta Sant'Anna, meno presidiata da giornalisti e fotografi. Fervono i contatti fra i porporati per individuare la figura più adatta all'ascesa al Soglio di Pietro. Ieri il giuramento degli officiali e addetti sul "segreto assoluto". Domani, la Messa 'Pro eligendo Romano Pontifice', entreranno nella Cappella Sistina, sarà pronunciata la formula di rito 'extra omnes', che darà il via alle votazioni segrete da parte dei 133 elettori, sottoposti a un rigido regime di clausura. Già massiccia la folla verso Piazza San Pietro, mentre il Comitato Operativo Nazionale per il Conclave, ha informato le autorità vaticane del blocco delle coperture telefoniche all’interno della Basilica per rendere possibile ai cardinali di poter svolgere al meglio la propria funzione. Sempre il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano ,guarda già alla cerimonia di intronizzazione. "Il numero massimo che può essere accolto tra San Pietro e via della Conciliazione è di 250mila persone", ha spiegato. Sono già 5300 i giornalisti accreditati da tutto il mondo.