PREVISIONI METEO Ultime ore d'estate: attesi per domani temporali e forte vento. Da mercoledì, brusco calo termico Diramata un’allerta gialla per tutta la giornata di lunedì

Ultime ore d'estate: attesi per domani temporali e forte vento. Da mercoledì, brusco calo termico.

Dopo una settimana caratterizzata da temperature quasi estive, il meteo sulla Repubblica di San Marino e la Riviera romagnola è pronto a cambiare con l’inizio della nuova settimana. Per lunedì è stata diramata un’allerta gialla per temporali e vento, valida dalla mezzanotte e per tutta la giornata.

Le precipitazioni temporalesche interesseranno l’intera regione, inclusa la provincia di Rimini, dove forti raffiche di vento colpiranno la costa. Nello specifico, lunedì 22 settembre sono attesi temporali intensi, con possibili effetti e danni soprattutto lungo la fascia appenninica, dove non si escludono frane, ruscellamenti e rapidi innalzamenti dei corsi d’acqua fino a livelli prossimi alla soglia 1. Sono inoltre previsti venti di burrasca moderata (62-74 km/h) da sud-ovest, con temporanei rinforzi o raffiche più violente, in particolare nelle zone montane.



La perturbazione entrante dovrebbe persistere su tutto il nord Italia anche nelle giornate di martedì e mercoledì. Proprio da metà settimana è invece previsto un deciso calo delle temperature, con massime intorno ai venti gradi e minime che dovrebbero scendere per la prima volta in questo settembre sotto i 10 gradi.



[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: