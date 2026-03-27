METEO E STRADE Ultimi fiocchi su San Marino, weekend più mite in arrivo Strade libere e percorribili sul Titano. Ancora deboli nevicate sulle zone alte, poi schiarite e calo termico notturno con possibili gelate; massime in ripresa nel fine settimana

Ultimi fiocchi su San Marino, weekend più mite in arrivo.

La neve sta ancora interessando le zone più elevate di San Marino. Le strade risultano però completamente libere e percorribili anche in Città.

Per la giornata di venerdì è atteso un aumento della nuvolosità dal mare, accompagnato da una lenta attenuazione del vento. Non si escludono ulteriori piogge in risalita dal mare verso l’entroterra. In serata il vento tenderà a calare, favorendo anche schiarite e un conseguente calo delle temperature nelle ore notturne, con possibili gelate. Nel fine settimana le temperature massime sono previste in rapido aumento.

Nella giornata di ieri sono caduti circa 20 centimetri di neve sul Titano. Accumuli molto più consistenti si sono registrati nell’entroterra riminese: a Villagrande di Montecopiolo si sono raggiunti circa 110 centimetri al suolo, mentre sulla cima del monte Carpegna si sono toccati i 130 centimetri.

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