Ultimi giorni per presentare domanda di ammissione al corso-concorso pubblico per Operatore Servizi Istituzionali.

C'è tempo fino alle ore 18.00 di lunedì 22 novembre per presentare domanda di ammissione, esclusivamente tramite servizio tNotice, al bando per la partecipazione al corso-concorso pubblico volto alla copertura definitiva di profilo di ruolo di Operatore Servizi Istituzionali (OPSI), ovvero la figura del donzello, presso l'Ufficio di Segreteria Istituzionale.

Il corso - concorso pubblico è rivolto ai soggetti in possesso di alcuni requisiti generali, tra cui: a) essere cittadini della Repubblica, oppure essere residenti in territorio sammarinese; b) avere il godimento dei diritti civili e politici; c) essere fisicamente idonei all’impiego; d) avere diploma di qualifica professionale in ambito amministrativo o, in sostituzione del titolo di base, diploma di maturità in ambito amministrativo, e patente di guida B. Il titolo di studio costituisce requisito indispensabile; e) avere attestazione di frequenza rilasciata in esito a corso di formazione della durata di 60 ore che sarà organizzato dall’Amministrazione; f) non aver subito, con sentenza passata in giudicato, condanne penali per reato non colposo, che comportino restrizione della libertà personale per un tempo non inferiore ad un anno, ovvero che comportino per lo stesso spazio di tempo, l’interdizione dai pubblici uffici; g) non essere decaduto da un impiego presso la Pubblica Amministrazione per una della cause indicate all’articolo 80, comma 1, della Legge 22 dicembre 1972 n. 41; h) non aver subito la sanzione disciplinare del licenziamento, ai sensi delle norme di disciplina vigenti.

Per partecipare al presente corso-concorso pubblico, il/la candidato/a deve presentare, a pena di esclusione, formale domanda di ammissione in formato elettronico debitamente sottoscritta con firma elettronica qualificata (digitale). È, altresì, ammessa la presentazione della domanda, sempre in formato elettronico, ottenuta tramite estrazione di copia per immagine su supporto informatico (scansione) dell’originale formato su supporto cartaceo e sottoscritto con firma autografa.

Le domande di ammissione, così formate, ed i relativi allegati dovranno essere trasmessi al domicilio digitale della Direzione Generale della Funzione Pubblica re.funzionepubblica@pa.sm – lo ricordiamo - entro le ore 18:00 di lunedì 22 novembre 2021. Tutte le informazioni al seguente link: https://gov.sm/pub1/GovSM/Bandi-Pubblici-di-Reclutamento/Concorsi-pubblici-e-selezioni~Bando-di-corso-concorso-pubblico--n.12-2021-CP--volto-alla-copertura-definitiva-di-profilo-di-ruolo--PDR--di-Operatore-Servizi-Istituzionali--OPSI---presso-l-UO-Ufficio-Segreteria-Istituzionale~.html

