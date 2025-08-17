Ultimi tre giorni di caldo e sereno: a metà settimana cambia tutto

Dopo settimane di caldo opprimente e cieli limpidi, San Marino e la Riviera romagnola si preparano a un deciso cambiamento della circolazione atmosferica. L'alta pressione causata dall'anticiclone africano terrà compagnia ancora per qualche giorno, ma a metà settimana dovrebbe lasciar spazio all'arrivo di aria fresca e pioggia. Correnti fresche e instabili di origine atlantica irromperanno infatti sul bacino centro-occidentale del Mediterraneo, portando con sé un brusco calo termico e un incremento dell’attività convettiva.

Per il territorio sammarinese, questo significherà passare in poche ore da giornate torride a condizioni molto più dinamiche, con un cielo che tornerà a popolarsi di nubi e rovesci temporaleschi, localmente di forte intensità. Mercoledì 20 agosto è prevista pioggia, che potrebbe persistere anche nelle giornate di giovedì e venerdì.

A gudicare dai primi modelli e proiezioni, questo cambio di passo non sarà una parentesi breve: l’assetto atmosferico previsto per l’ultima decade di agosto sembra aprire la strada a una fase più instabile e fresca. Il mese delle agognate vacanze per molti, sembra quindi avviarsi verso una chiusura dal sapore settembrino.









