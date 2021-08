MEETING21 Ultimo giorno di lavori per la manifestazione di Cl: il Segretario di Stato Pedini Amati rivede il ministro Giorgetti Presenti in mattinata anche i Segretari di Stato agli Esteri e al Territorio per gli ultimi scambi con le autorità

Ultimo giorno di lavori al Meeting di Rimini, tempo di bilanci per una manifestazione che ha dimostrato coraggio a tornare in presenza, pur con tutti i dispositivi di sicurezza possibili. Ultimo giorno di incontri anche per San Marino, alcuni Segretari di Stato sono già stati in mattinata nei salottini privati del Meeting, dove sostano le autorità, per alcuni scambi, c'erano il Segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari, al Territorio Stefano Canti e al Turismo Pedini Amati, che ha potuto vedere il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. Tanti i temi aperti, che sono già stati oggetti di incontro nei mesi scorsa a Roma e che verranno approfonditi in un nuovo vertice nella Capitale.

