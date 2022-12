EDITORIA Ultimo numero su carta per "Il sottobosco". Forcellini (ass. Micologica): "Manca la partecipazione dei giovani"

Ultimo numero su carta per "Il sottobosco". Forcellini (ass. Micologica): "Manca la partecipazione dei giovani".

Entrava nelle case del Titano dal 1990 "Il sottobosco", il periodico di cultura ambientale dell'Associazione Micologica Sammarinese. Questa settimana i sammarinesi hanno però ricevuto per posta l'ultimo numero cartaceo del giornale, che annuncia il trasferimento online. "D'ora in poi sarete voi che lo troverete cercare sullo schermo di un telefono o di un pc" si legge nell'editoriale d'apertura dell'AMS.



"Abbiamo avutodei problemi economici" commenta Raniero Forcellini, conosciuto anche come "Ranfo", membro del consiglio direttivo dell'associazione. "Ci è venuta molto a mancare la quota del 3 x mille e non riuscivamo più a realizzare il giornale. - spiega - Per non farlo morire ci trasferiremo online".



L'attività del periodico cartaceo negli ultimi anni si era già ridimensionata con il graduale passaggio ad una pubblicazione quadrimestrale. "Sono venuti a mancare molti soci, - spiega Forcellini - non c'è stato ricambio generazionale nel direttivo. Siamo rimasti un po' fermi. Cerchiamo da sempre di attirare giovani, ma anche se le le tematiche sono sentite manca la partecipazione".



Con il passaggio online l'auspicio è di portare nuova linfa vitale nell'attività dell'associazione. "Senza il vincolo della periodicità avremo la possibilità di creare più articoli legati alla stretta attualità. - prosegue Forcellini - Vorremmo creare un sito con il giornale e molte informazioni, aperto a tutti i sammarinesi desiderosi di scrivere sulle tematiche ambientali. Potrebbe essere uno strumento a disposizione di tutti quelli che vogliono portare avanti le nostre battaglie con denunce, segnalazioni e proposte. Un sito a disposizione dei sammarinesi".



