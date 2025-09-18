TV LIVE ·
Ultimo weekend d’estate con sole e caldo: da lunedì torna il maltempo

Bel tempo in tutta Italia, ma solo fino a domenica. Il picco del caldo settembrino sarà raggiunto nel fine settimana

18 set 2025
Sole e caldo. Sono queste in estrema sintesi le previsioni fino a domenica 21 settembre, equinozio d'autunno. Da lunedì 22 è prevista invece una fase di maltempo. E' quanto prevedono gli esperti.

"L'ultima settimana dell'estate - afferma - sarà caratterizzata da massime fino a 34°C e sole splendente mentre da lunedì, proprio in concomitanza del primo giorno d'autunno, arriverà un sensibile peggioramento che aprirà le porte a successive perturbazioni". Nelle prossime ore locali velature copriranno i cieli italiani poi l'alta pressione nordafricana porterà condizioni soleggiate ovunque.

Il picco del caldo settembrino sarà raggiunto nel weekend




