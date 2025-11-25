Un 25 novembre per sensibilizzare su violenza e molestie nei luoghi di lavoro

“Quasi invisibile. Esci dall'ombra della paura, chiama”: sono il titolo e le parole di un brano realizzato, appositamente, dal collettivo “San Marino United Artists”, scelte per la campagna di sensibilizzazione della Commissione Pari Opportunità, in occasione del 25 novembre. Tema di quest'anno la violenza e le molestie sui luoghi di lavoro. “Era una problematica – dichiara Nancy Mabel Martinazzo, Presidente Commissione Pari Opportunità – che non veniva mai fuori. I sindacati ci hanno detto che questo fenomeno non emergeva, per la paura delle donne di perdere il lavoro. Anche la Segreteria al lavoro sta occupandosi di queste tematiche. E quindi abbiamo ritenuto necessario, richiamare l'attenzione su questa situazione”. Lo slogan scelto dalla Commissione campeggia sul totem inaugurato oggi, nei pressi della sede al Centro Tavolucci e altri totem analoghi - che riportano anche i numeri del Centro Ascolto Antiviolenza (0549 994800) e della Forze dell'Ordine (0549 888888), oltre all'invito a scaricare l'app “Tecum” - che verranno collocati in luoghi pubblici e nelle sedi dei tre sindacati.

“Come Csu – riferisce il Segretario della Cdls Milena Frulli – da ottobre dell'anno scorso abbiamo ricevuti 11 segnalazioni. Questo non vuol dire che prima il fenomeno non ci fosse, ma significa invece che il fenomeno sta emergendo, adesso. Queste campagne servono proprio a questo: dare la sicurezza alle donne di poter uscire dall'invisibilità e rendere noto ciò che le sta succedendo con la certezza che qualcuno le può aiutare”. “Purtroppo – commenta il Segretario Csdl Enzo Merlini – le cronache raccontano spessissimo delle morti, delle violenze che le donne subiscono, anche nei casi in cui hanno denunciato. E questo è un messaggio che non rassicura le donne. Non si parla mai, invece, a sufficienza, delle donne che vengono sostenute dalle istituzioni che stanno funzionando bene. Producono un risultato meno visibile ma importante: fare in modo che si sentano protette e che il molestatore e il violento, sia allontanato una volta per tutte”. “Noi – dichiara il Segretario Usl Francesca Busignani – siamo il primo osservatorio ufficiale Vem (Violenze e molestie sui luoghi di lavoro). Stiamo lavorando collaborando con il progetto “Agata” e da inizio anno purtroppo abbiamo ricevuto 20 segnalazioni di violenza o molestie sul lavoro. 20 sembrano tante ma sicuramente potrebbero essere tante di più anche perché le donne hanno ancora paura”.

