RIVIERA ROMAGNOLA Un abbraccio lungo 110 km, la Notte Rosa porta una parata di big e tanta voglia di ripartenza Il motto, Pink Fluid, richiama alla libertà, all’inclusione, all'accoglienza

Pink Fluid, il motto, richiama alla libertà e all’inclusione, ma la Notte Rosa è soprattutto una festa, quella "della ripartenza". Notte Rosa che compie 18 anni e che come ogni neo-maggiorenne guarda all'estero, pronta a misurarsi con una dimensione internazionale. Per quest'anno tuttavia prevale il senso di responsabilità: diventare il trampolino di lancio di una Romagna che vuole tornare a vedere rosa, dopo l'alluvione che è un freno per la partenza turistica “La Romagna ha bisogno dei turisti, i turisti della Romagna - ha detto b, regista dell'evento che porterà una parata di big della canzone, dai Lidi Ferraresi fino al confine con le Marche. Dai 70 artisti del Tim Summer Hits, tra i quali Achille Lauro, Blanco e Annalisa, da piazzale Fellini a Rimini; a Orietta Berti a Cattolica; Carmen Consoli e Paola Turci a Riccione; Elettra Lamborghini a Bellaria Igea Marina e Irene Grandi a Misano.

A mezzanotte di venerdì i 110 km di costa si illumineranno con i fuochi d’artificio, con tanti eventi in spiaggia. Fino all'alba, con le note dei concerti in riva al mare.

La presentazione al Grand Hotel di Rimini con tutti gli amministratori dei 26 comuni coinvolti. “Voglio ringraziare tutti, operatori e comitati che hanno contribuito all’organizzazione, alla realizzazione dei concerti e degli eventi che sono tutti – salvo poche eccezioni – completamente gratuiti” ha detto il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, che ha ricordato la genesi di un evento che ha qualcosa di più di un semplice evento. "E che non ha mai smesso di rinnovarsi" ha aggiunto Andrea Corsini, assessore Turismo Regione Emilia Romagna

Nel video l'intervista a Claudio Cecchetto Visit Ambassador per gli eventi di sistema della Romagna e Andrea Corsini, assessore Turismo Emilia Romagna

Ecco tutti gli eventi previsti

