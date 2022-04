Un'alternativa alla tecnologia: il doposcuola del Progetto Bambù Alla Casa San Michele laboratori, progetti all'aria aperta e condivisione

E' una scommessa coraggiosa il progetto Bambù: è nato un anno fa, in piena pandemia, con laboratori alla Casa San Michele, per rispondere all'esigenza del contatto sociale dei più piccoli. Per le due educatrici Elena Gnoli e Lisa Conti una sfida vinta: da allora tutti i pomeriggi nelle sale di Borgo Maggiore bambini dai 5 agli 11 anni ritrovano relazioni, vicinanza e si misurano anche in laboratori manuali. Un dopo scuola finalizzato a fare vivere ai più piccoli esperienze significative e di valore. Attraverso il gioco e la leggerezza.

Nel video l'intervista ad Elena Gnoli, educatrice e Presidente del Progetto Bambù

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: