PAPA FRANCESCO Un'altra giornata di omaggio dei fedeli alla salma Papa Francesco Piano di sicurezza imponente in vista dei funerali.

Il colpo d'occhio, insieme ai numeri dei pellegrini confluiti a San Pietro, rendono la misura di un lutto collettivo e trasversale. I dati da fonti vaticane: nelle prime 24 ore di ostensione centomila persone in Piazza; 50mila persone hanno salutato il Pontefice in Basilica, tanto da renderne necessaria l'apertura ad oltranza anche per tutta la notte. Giunti anche i famigliari di Bergoglio, in preghiera. Il flusso di fedeli, incessante, proseguirà fino a domani alle 20, quando la bara sarà chiusa in vista dei funerali di sabato alle 10.

Protezione Civile in campo con 3mila operatori, guardando già al dopo funerali, come ricordato dal capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano. Imponente il piano di sicurezza, per rispondere ad esigenze che “danno la dimensione dell'appuntamento con la storia”. Sono le parole del Questore di Roma. Si lavora sul tragitto – lungo 6 chilometri – per il trasferimento del feretro da Piazza San Pietro alla Basilica papale di Santa Maria Maggiore, scelta da Bergoglio quale ultima sua dimora, e, in parallelo, alle gestione degli arrivi delle tante personalità, a Fiumicino già le prime delegazioni: da tutto il mondo, confluiranno in un solo punto, con l'arrivo in Piazza, insieme ad altre centinaia di migliaia di persone.

Roma crocevia per l'incontro tra i grandi della Terra: attese 170 delegazioni, tra cui anche quella diplomatico-istituzionale sammarinese, composta dai Capitani Reggenti, Denise Bronzetti e Italo Righi, dal Segretario agli Esteri Luca Beccari e dall'Ambasciatore di San Marino presso la Santa Sede, Maria Alessandra Albertini.

