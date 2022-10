ANNIVERSARIO Un anno dalla morte di Mauro Maiani, lo ricordano il Segretario Pedini Amati e il Commissario Francini In questi giorni esce il Catalogo che fissa, come in un diario, l'esperienza di Expo Dubai, con un capitolo intitolato a Mauro.

È passato un anno dalla morte dell'Ambasciatore Mauro Maiani, Commissario Generale dell'EXPO di Dubai, scomparso il 31 ottobre scorso, proprio nel pieno dello svolgimento dell'Esposizione. Il Segretario al Turismo Federico Pedini Amati lo ricorda, guardando all'amico, al valore del professionista riconosciuto in tutto il mondo, richiamando l'entusiasmo e l'alto livello con il quale aveva organizzato l'evento emiratino e l'eredità lasciata. Eredità ricordata anche da Filippo Francini, che da Maiani ha preso il testimone nella gestione dell'Expo, prendendo il ruolo di Commissario Generale. E proprio in questi giorni – sarà a breve presentato alla Reggenza – esce il Catalogo che fissa, come in un diario, l'esperienza di Expo Dubai, con un capitolo intitolato a Mauro.

Nel video, le voci del Segretario al Turismo, Federico Pedini Amati e del Commissario Generale dell'EXPO di Dubai, Filippo Francini

