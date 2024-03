Un anno di attività dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche Sammarinesi: l'udienza a Palazzo davanti alla Reggenza

In occasione del primo anno di attività dell’Ordine sammarinese, ieri la Presidente della Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche Italiana Barbara Mangiacavalli, accompagnata da una delegazione del Comitato Centrale della Federazione stessa e dal Consiglio Direttivo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di San Marino, è stata ricevuta in Udienza dai Capitani Reggenti. Presente anche il Segretario di Stato alla Sanità Mariella Mularoni. La giornata è proseguita presso il Grand Hotel San Marino con un corso formativo dal titolo “Ordine, Evoluzione Infermieristica e Competenze: Il Futuro della Professione”. Focus sulle tematiche legate alla professione: dalle nuove sfide alle competenze necessarie per affrontare il futuro. Sono intervenuti all’evento Barbara Mangiacavalli ed il Presidente dell’Ordine delle professioni Infermieristiche di Roma Maurizio Zega.

