DANTE 700 Un anno di celebrazioni, festival ed eventi in ricordo del sommo poeta Questa mattina videoconferenza del Ministro della Cultura Dario Franceschini per presentare gli eventi. Anche a San Marino tanti appuntamenti in programma

Il 2021 è e sarà l'anno del sommo poeta, Dante Alighieri. Tantissimi gli eventi in tutta Italia per celebrare i 700 anni dalla sua morte. Questa mattina in videoconferenza il Ministro della Cultura Dario Franceschini ha illustrato alcune delle principali iniziative che si svolgeranno nel corso dell'anno e durante il Dantedì, istituito nel 2020 ogni 25 marzo dalla Presidenza del Consiglio. "Proprio il 25 marzo - spiega il Ministro Franceschini - Roberto Benigni leggerà un canto della Divina Commedia al Quirinale in diretta Rai".

Anche a San Marino tanti gli eventi in programma a partire da lunedì 8 marzo. Il liceo classico della Repubblica partecipa al flash mob ecumenico “Baci dal mondo”, in onore di Dante e Francesca da Rimini, leggendo in streaming mondiale i versi del sommo poeta nella prima traduzione in latino del serravallese Giovanni Bertoldi. Appuntamento promosso dall'Associazione Dante Alighieri di San Marino in collaborazione con la Segreteria di Stato Istruzione e Cultura e la Scuola Secondaria Superiore.

Nel servizio Dario Franceschini (Ministro della Cultura) e Lucia Borgonzoni (Sottosegretario Cultura)

