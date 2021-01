Un anno fa il primo decesso in Cina. Oggi 12.523 nuovi contagi in Italia

Sono 12.532 i positivi al coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore su 91.656 tamponi. Tornano a salire le vittime, 448, quasi 100 più di ieri e in lieve rialzo anche la percentuale di positivi al tampone, oggi al 13,3%. Aumentano di 27 unità i pazienti in terapia intensiva, il totale è ora 2.642. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari crescono di 176 unità mentre gli attualmente positivi diminuiscono di quasi 4.000 unità (-3.953).





In Emilia Romagna 1.942 nuovi positivi, 316 i guariti e 66 decessi. A Rimini 173 casi e un nuovo ricovero in terapia intensiva. In Regione oggi somministrati quasi 6.000 vaccini. Sono 654.362 i vaccinati totali in Italia. La sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, ipotizza che le dosi ad oggi presenti possano essere utilizzate subito per vaccinare più persone, senza riservarle al richiamo. Intanto arriva il terzo carico di vaccini Pfizer destinato all'Italia e domani le prime 47.000 dosi del vaccino di Moderna.

Trovato il nuovo paziente uno italiano: si tratterebbe di donna milanese di 25 anni alla quale era stata fatta una biopsia della pelle per una dermatosi atipica, il 10 novembre 2019.

Esattamente un anno fa invece la Cina annunciò il primo morto per Covid. Da allora, il virus ha ucciso quasi 2.000.000 di persone. Nel mondo superata quota 90 milioni di contagi. Il Paese più colpito restano gli Stati Uniti e oggi si è registrato anche il primo contagio in Micronesia: era uno degli ultimi paesi al mondo rimasto risparmiati dal covid.