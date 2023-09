Un anno fa la morte di Mahsa Amini, arrestato e rilasciato il padre Teheran teme una nuova ondata di proteste

Nel giorno dell'anniversario della morte di Mahsa Amini, la 22enne iraniana morta mentre era sotto la custodia delle autorità, dopo essere stata arrestata per non aver correttamente indossato il velo, il padre della ragazza è stato arrestato e poi rilasciato mentre lasciava la sua abitazione a Saqqez. Lo fanno sapere organizzazioni non governative ed account social di dissidenti iraniani. Con l'avvicinarsi dell'anniversario della morte della figlia e delle proteste antigovernative senza precedenti che esplosero subito dopo, l'uomo era stato messo sotto sorveglianza e gli era stato chiesto di non tenere cerimonie per commemorare Mahsa. C'è dunque il timore che riaffiori la protesta, per quanto l’ondata di dissenso sembra essersi stemperata, a causa della durissima repressione messa in atto da Teheran, 500 persone uccise e migliaia e migliaia di arresti.

Elahe Tavokolian che non aveva mai preso parte alle proteste prima dello scorso settembre venne colpita all'occhio destro dalle forze di sicurezza nel nord del Paese. Ha dovuto fuggire in Turchia e ottenere un visto medico per venire in Italia, dove i chirurghi le hanno rimosso l'occhio destro e il proiettile che lo aveva penetrato. La regista Mojgan Ilanlou dopo la rivolta ha sfidato le regole ed è apparsa senza hijab in pubblico“ L'atteggiamento degli uomini nei confronti delle donne sta cambiando,- ha detto- anche nelle zone più conservatrici del Paese. La rivoluzione sociale è ancora in corso.

Della necessità di investire a livello culturale e sociale parla il movimento Rete, in un comunicato in cui nel nome di Mahsa Amini ricorda tutte le donne vittime di violenza. In Italia, Paese non teocratico, il numero dei femminicidi è impressionante. A San Marino, la violenza di genere non ha confini, ed il movimento ricorda il contenuto dalla relazione dell’Authority per le Pari Opportunità che tra le altre cose contiene la realtà spesso sottaciuta della violenza assistita, nella maggior parte associata alla violenza sulle donne. Rete auspica l'aggiornamento del quadro normativo, il rafforzamento delle tutele nei confronti delle vittime, il potenziamento della ‘rete antiviolenza’.





I più letti della settimana: