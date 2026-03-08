Un anno senza Don Peppino, Serravalle lo ricorda con una messa nella chiesa parrocchiale

A un anno dalla scomparsa di Monsignor Giuseppe Innocentini, per tutti “Don Peppino”, la comunità di Serravalle si prepara a ricordare una delle figure sacerdotali più amate della Repubblica di San Marino. Lunedì 9 marzo alle 20.30, nella chiesa parrocchiale di Serravalle, sarà celebrata una messa in suo ricordo, nel primo anniversario della morte del sacerdote che per oltre mezzo secolo ha segnato la vita religiosa e sociale della comunità.

Arrivato a Serravalle nel 1953 come cappellano e parroco dal 1963 al 2016, Don Peppino è rimasto nella memoria di generazioni di fedeli. “È ancora viva la memoria di Don Peppino in tutti coloro che lo hanno conosciuto”, si legge nel comunicato diffuso dal Centro sociale Sant'Andrea, che ricorda il sacerdote come “attento alla vita spirituale di tutti e con il desiderio di trasmettere la bellezza della fede cristiana”.

Accanto all’attività pastorale, Innocentini promosse numerose iniziative sociali e formative per i giovani e per la comunità. Nel 1953 fondò la società sportiva Juvenes, nel 1955 avviò i campeggi estivi e nel 1957 il Centro comunitario parrocchiale. I campeggi si trasformarono poi, dal 1967, nella Colonia di San Marino a Chiusi della Verna, in provincia di Arezzo. Un impegno costante che non ha mai fatto passare in secondo piano il ministero sacerdotale, tra celebrazioni, preparazione ai sacramenti, battesimi, matrimoni e funerali, oltre alla costante attenzione verso le persone più fragili e in difficoltà.

Nel ricordarlo, il Centro sociale ripropone anche alcune parole lasciate dal sacerdote nel suo testamento spirituale: “La mia presenza fra voi è terminata su questa terra, ma continuerà dal Cielo, saremo sempre in comunione. Pregate per me perché il Signore mi accolga nel suo Regno”. Un messaggio che, come sottolinea il comunicato della parrocchia, continua a unire la comunità nel ricordo del sacerdote che ha accompagnato la vita di Serravalle per decenni. “Da parte mia vi amerò sempre e vi attenderò nella Casa del Padre per vivere in eterno in Paradiso”.









