Un anno senza Pippo Baudo, la Rai lo celebra. Il legame con San Marino RTV

È passato un anno dalla morte di Pippo Baudo, scomparso a Roma a 89 anni. Volto simbolo del servizio pubblico e tra i protagonisti che hanno costruito la storia della televisione italiana, il conduttore viene ricordato dalla Rai con una programmazione speciale tra tv, radio e piattaforme digitali.

Su Rai 1, alle 21.30, va in onda "Stasera… Pippo Baudo", viaggio attraverso immagini d'archivio e alcuni dei momenti più significativi della sua lunghissima carriera. A seguire lo Speciale Tg1 "Mister Tv Pippo Baudo Story". Omaggi sono previsti anche su Rai 3, RaiNews24, Rai Storia, RaiPlay e sulle reti radiofoniche.

Siciliano, elegante e dotato di un particolare fiuto per i talenti, Baudo ha legato il suo nome a 13 Festival di Sanremo e a programmi entrati nella storia della televisione come "Canzonissima", "Fantastico", "Luna Park" e "Domenica in".

Nella sua carriera c'è stato anche un importante capitolo sammarinese. Nel biennio 2014-2015 Baudo scelse infatti di collaborare con San Marino RTV, firmando due edizioni di "Una serata sul Titano" e prendendo parte ad altre produzioni dell'emittente di Stato. Tra queste il cameo a "Passione Calcio Femminile" e "Scusi, mi racconta San Marino", che lo vide insieme a Maurizio Costanzo. Un rapporto accompagnato negli anni da parole di grande apprezzamento per la televisione sammarinese.

A un anno dalla sua scomparsa, resta così il ricordo di uno dei grandi interpreti della tv italiana, capace di attraversare oltre mezzo secolo di spettacolo e servizio pubblico.







