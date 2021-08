Un anno senza Sergio Zavoli, un maestro del giornalismo

"Un'inchiesta ben fatta è come un film - diceva Sergio Zavoli - deve mostrare, far capire, far vedere oltre con l'umiltà di ricordarsi che il nostro è solo un punto di vista". Così ha sempre fatto lui, Zavoli, nelle sue cronache e nei suoi reportage che hanno segnato la storia del giornalismo. Un'attenzione costante alle parole e alle persone, che Zavoli ha sempre voluto raccontare sotto ogni sfaccettatura.

Nato a Ravenna il 21 settembre 1923, è cresciuto a Rimini, città che ha sempre amato e in cui spesso ritornava. Lì è voluto tornare anche un anno fa, dopo la sua scomparsa, per raggiungere la "sua Rimini" e il suo amico fraterno Federico Fellini per spingersi finalmente in un abbraccio eterno. È dalla città romagnola che Zavoli ha iniziato la sua carriera giornalistica, parlando di sport. Sentito per caso da un funzionario Rai, è stato chiamato da Vittorio Veltroni negli studi di Roma e ha così iniziato la sua ascesa.

Scomparso all'età di 96 anni, Zavoli è stato radiocronista, autore, conduttore televisivo ma anche senatore della Repubblica Italiana. Dal 1980 al 1986 ha ricoperto la carica di presidente Rai e, nel 1993, ha contribuito alla fondazione dell'emittente di Stato sammarinese, diventando il primo presidente di San Marino Rtv. Un legame storico, quello con il Titano, che affonda le sue radici nei ricordi di gioventù.

