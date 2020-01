Un compleanno lungo un anno, Rimini festeggia Fellini

Un compleanno lungo un anno. Rimini festeggia Federico Fellini. Una visione per la città, di una Rimini che ha creduto nelle infrastrutture che danno prospettiva: fogne, mare ed i grandi motori culturali. Rimini città di mare e di arte, pronta a festeggiare il suo figlio più celebre, che amava ripetere "Nulla si sa, tutto si immagina” con un compleanno che attraverserà il 2020 e che regalerà alla città il Museo Fellini. Lunedì 20 torta da guinness, più di due metri, con taglio in piazza Cavour alle 19. Il calendario conferma i maestri che nei loro rispettivi campi omaggeranno il maestro: Ezio Bosso, Vince Tempera, Daniel Pennac, Marco Bellocchio, Marco Tullio Giordana. E poi i grandi chef. Nel corso della conferenza stampa il sindaco Gnassi ha anche parlato del progetto di collaborazione con Parma, capitale della cultura 2020, per una produzione teatrale nel segno di Verdi e Fellini. Sotto le frasi tratte dalle sceneggiature dei suoi film, un cammino tra Piazza Cavour, Teatro Galli, Castel Sismondo, Corso d’Augusto, Cinema Fulgor: i vari luoghi che ospitano il programma delle celebrazioni.

Nel video l'intervista ad Andrea Gnassi



