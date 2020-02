Un computer indossabile: anche un sammarinese nella app del futuro

Anche un sammarinese nel team che ha messo a punto la tuta del futuro. Una sorte di computer indossabile. Una tuta a risposta aptica, che riesce a trasmettere gli stimoli dell'ambiente circostante in tutto il corpo, non solo sensazioni tattili, ma anche calore o dolore. Presentata recentemente al Consumer Electronic Show di Las Vegas, la fiera di elettronica più grande al mondo, è nata dalla sinergie tra la start up di Vicenza Vision Lab Apps e l'azienda britannica Teslasuit. Al progetto partecipa anche il sammarinese Davide Cesarini, calciatore della nazionale e studente dell'istituto di massofisioterapia di Perugia

Nel video l'intervista a Davide Cesarini