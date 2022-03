Un contest mondiale tra radioamatori. Partecipa anche l'Associazione di appassionati sammarinese

Un gioco di frequenze ed i radioamatori di tutto il mondo si mettono in contatto, in un contest che dura 48ore. A questa gara, organizzata dagli Stati Uniti, partecipa anche l'associazione sammarinese di appassionati. Una competizione che rappresenta una vetrina molto importante per la Repubblica a livello internazionale ma che serve a mettere a punto anche le proprie apparecchiature. I radioamatori russi sono stati esclusi dal computo finale della classifica. San Marino si è sempre distinta durante queste competizioni, spesso raggiungendo anche ottimi risultati, diverse vittorie in passato, 2° posto europeo e il 5° mondiale nel 2010.

Nel video l'intervista a Giovanni Cecchetti (Segretario Associazione Radioamatori Sammarinesi).

