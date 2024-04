FEDERCICLISMO Un corteo ciclistico di sensibilizzazione, in ricordo di Stefano Michi

La Federazione Sammarinese Ciclismo, a seguito dell’incidente di giovedì scorso in cui ha perso la vita Stefano Michi - “tesserato e amico”, si legge in una nota –, ha organizzato un corteo ciclistico. Si terrà domenica 21 aprile, con inizio alle 9:30 da Piazza Tini a Dogana, per terminare in Piazza della Libertà. Lo scopo, scrive la Federciclismo, è quello di “sensibilizzare l’opinione pubblica, le istituzioni, gli automobilisti ed i ciclisti”. E si aspetta una partecipazione numerosa.

