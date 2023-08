NORMATIVE ANTINCENDIO “Un decreto atteso da anni”, ecco le nuove normative antincendio per le attività sammarinesi Il capo della Protezione Civile sammarinese Pietro Falcioni introduce le novità previste in territorio sulla prevenzione incendi.

Un nuovo panorama di normative antincendio introdotto sul territorio. In settimana sono arrivate anche le norme attuative alla legge che lo scorso maggio era tornata ad affrontare il tema della prevenzione incendi, aggiornando la regolamentazione del 1985.

Il decreto delegato riguarda le attività industriali e le aziende di ogni genere, introducendo alcune importanti novità. Prima fra queste, la suddivisione delle imprese in tre categorie in funzione del rischio previsto. Ogni categoria sarà tenuta a presentare la propria Scia antincendio, ovvero la segnalazione certificata di inizio attività, seguendo però procedure differenti, come ci ha spiega Pietro Falcioni capo della Protezione Civile sammarinese.

Il nuovo decreto, che prevede un forte coordinamento tra Protezione Civile e Sezione antincendio della Polizia Civile, introduce anche una nuova figura nel mondo della sicurezza, ovvero quella del professionista antincendio, che verrà formato da appositi corsi in territorio. San Marino istituirà inoltre un registro dei professionisti, all'interno del quale saranno riconosciuti i patentini già acquisiti in Italia.

Nel servizio l'intervista a Pietro Falcioni (Protezione Civile di San Marino).

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: