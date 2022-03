"Un dialogo di pace": l'invito alla riflessione della Giunta di Castello di Città

Un dialogo per la pace. È con questo spirito che la Giunta di Castello di San Marino Città ha proposto una serata informativa e di approfondimento sulla guerra in Ucraina. Con il Console onorario Andrea Negri il punto della situazione sul fronte dell'accoglienza in territorio: 178 le persone che hanno raggiunto il territorio sammarinese e per le quali si è già attivata una fitta rete assistenziale, anche attraverso l'apertura di un conto corrente dedicato presso Carisp. “San Marino – ha sottolineato il Capitano di Castello Tomaso Rossini – si è dimostrato ancora una volta campione di solidarietà con la massiccia mobilitazione di istituzioni, associazioni umanitarie e di categoria, e in generale ampie fasce della popolazione, come segnale di grande sensibilità nel “sostegno alle vittime di un'altra guerra assurda”.

Quindi, il punto di Michele Chiaruzzi - Responsabile del Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali dell'Università di San Marino - sui meccanismi della guerra: una analisi oggettiva di cause ed effetti, nella consapevolezza – si è detto – che, sul tema chiave dell'adesione alle sanzioni alla Russia, San Marino abbia opportunamente preso come riferimento l'Unione europea”.

Tutti concordi sull'utilità di mantenere vivo il dibattito e il confronto con la cittadinanza attraverso iniziative pubbliche come quella organizzata proprio dalla Giunta di Città.