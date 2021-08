ECCELLENZA Un'eccellenza sammarinese in America: la docente Simona Montanari premiata con l'Outstanding Professor Award Oltre al riconoscimento anche la possibilità di accedere a un fondo di ricerca da circa mezzo milione di dollari. "Sono arrivata a questo punto - racconta - anche grazie al sistema educativo sammarinese"

Simona Montanari, docente della California State University è stata premiata con l'Outstandig Professor Award, il più alto riconoscimento per i professori. Un'eccellenza sammarinese in America. Oltre al premio Simona Montanari ha avuto anche la possibilità di accedere a fondi di ricerca del National Institute of Health, da quasi mezzo milioni di dollari, per studiare la percezione e produzione dei suoni linguistici nei bambini bilingue. Traguardi che non le fanno però dimenticare San Marino.

"Io sono molto fiera di essere sammarinese - racconta - e sono stata anche molto felice che ci sia anche stato spazio, nel corso della cerimonia, di parlare della Repubblica. Io penso di essere arrivata qui grazie al sistema educativo sammarinese. Sono andata al liceo linguistico dove ho avuto una perfetta preparazione che comunque mi ha aiutato a venire negli Stati Uniti e quindi onestamente devo proprio ringraziare San Marino".

Nel servizio l'intervista a Simona Montanari (Docente LA University)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: