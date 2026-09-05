TURISMO Un estate senza fine: clima ed eventi allungano la stagione turistica a San Marino e in riviera A sostenere le presenze appuntamenti come la MotoGp a Misano dall’11 al 13 e le temperature sopra la media stagionale.

Ferragosto ha sempre segnato l'ultimo giro di boa dell'estate. Negli ultimi anni però la stagione si è allungata e arricchita. I fattori principali sono due: clima ed eventi. "Si prospetta un buon settembre", spiega Patrizia Rinaldis, presidente di Federalberghi Rimini. Molti hotel chiuderanno il 13 "ancora pieni o quasi", mentre altri resteranno aperti fino al 27 per le prenotazioni in arrivo. A sostenere le presenze appuntamenti come la MotoGp a Misano dall’11 al 13, il Gran Premio Nuvolari, la Transitalia Marathon e le fiere Tecna e Bex.

A queste si aggiungono tennis, Wellness Week e numerosi eventi cittadini. Per tutto settembre, inoltre, i voli del Fellini porteranno in Riviera decine di migliaia di stranieri.

Situazione che si rispecchia anche a San Marino: “Complici le temperature sopra la media – fa notare Mario Liotta, presidente USOT – abbiamo prenotazioni negli hotel della Repubblica sino a fine settembre”. Anche a San Marino il calendario di eventi contribuisce all'arrivo di turisti italiani e stranieri. Solo nell'ultimo week end di agosto, con il San Marino Comics, registrate 50.000 presenze in tre giorni.

Nelle prossime settimane anche il Titano accoglierà gli eventi correlati al gran premio di San Marino e Riviera di Rimini di Moto Gp. Tra metà e fine settembre, inoltre, spazio anche alla cultura con l'11° edizione del “Renata Tebaldi International Voice Competition” e “Artisti in Casa”, il festival di microspettacoli a Montegiardino.



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